La Figc va commissariata Caso arbitri Carroccio all’attacco Verso l’inchiesta sportiva bis

Il dibattito si accende dopo le dichiarazioni della Lega, che chiede la commissariamento della FIGC in relazione al recente caso sugli arbitri. La questione ha scatenato reazioni contrastanti tra le parti coinvolte, con accuse e smentite che si susseguono. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni che coinvolge anche il tifo e l’opinione pubblica, mentre si avvicina una possibile seconda inchiesta sportiva.

Roma, 27 aprile 2026 – Accuse e distinguo, repliche e smentite, il fattore tifo che non può non pesare. Vent’anni dopo Calciopoli, ancora nel cuore della primavera riecco il pallone italico dentro un polverone. Il nuovo caso arbitri, con il designatore Gianluca Rocchi (autosospesosi) indagato in concorso dalla Procura di Milano per frode sportiva, scuote il movimento – già non perfettamente in salute – dalle fondamenta. E si invocherebbe.il Var per rianalizzare quella ‘bussata’ non dovuta sulla vetrata della sala video di Lissone, durante quell’Udinese-Parma della stagione scorsa che è al centro dell’inchiesta. “Le ricostruzioni...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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