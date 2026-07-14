La procura di Milano si divide sulla gestione dell'inchiesta sui rapporti tra società e arbitri. Una parte della procura chiede di approfondire ulteriormente le indagini, mentre un’altra sostiene di procedere con un processo immediato. La disputa riguarda le modalità e i tempi di intervento, con le due fazioni che si confrontano sulla strategia da adottare. La decisione finale non è ancora stata presa.

E’ un epilogo tormentato quello di una parte dell’inchiesta sui rapporti tra società e arbitri con la Procura che appare spaccata al ‘novantesimo minuto’. Da una parte il pm Maurizio Ascione convinto di avere raccolto elementi sufficienti per chiudere le indagini in vista del processo nei confronti dell’ex designatore Gianluca Rocchi per avere “fraudolentemente accettato interferenze al fine di alterare il corretto coinvolgimento della competizione in concorso con esponenti della società Inter”. Su un altro versante sembrano esserci il procuratore Marcello Viola e l’aggiunto Paolo Ielo, c he si è affiancato ad Ascione nella gestione dell’inchiesta dopo un anno di indagini, dal giugno scorso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Inchiesta arbitri, si spacca la procura di Milano: o si va ancora più a fondo o subito a processo

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