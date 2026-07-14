Inchiesta arbitri archiviazione vicina ma la Procura si divide | si apre una frattura interna

La Procura sta per archiviare l'inchiesta sugli arbitri, ma il procedimento giudiziario si divide al suo interno, creando una frattura tra gli inquirenti. La vicenda riguarda i rapporti tra società sportive e arbitri, con le indagini che si avvicinano alla conclusione. Non è ancora chiaro se ci saranno nuove azioni o se l'archiviazione sarà definitiva. La divisione tra i membri della Procura evidenzia tensioni nel procedimento.

Inchiesta arbitri, archiviazione vicina ma la Procura si spacca: frattura interna insanabile? Le ultimissime notizie. La vicenda giudiziaria che coinvolge i rapporti tra società e arbitri sta vivendo uno dei suoi passaggi più delicati. Una parte dell’inchiesta della Procura di Milano appare infatti segnata da una profonda spaccatura interna: da un lato il pm Maurizio Ascione, convinto di avere raccolto elementi sufficienti per procedere verso il processo nei confronti dell’ex designatore Gianluca Rocchi; dall’altro il procuratore Marcello Viola e l’aggiunto Paolo Ielo, che ritengono invece che il materiale acquisito non sia abbastanza solido per sostenere un’accusa con “ragionevole probabilità” di condanna, come richiesto dalla riforma Cartabia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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