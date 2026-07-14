Un vasto incendio tra Agnano e Pozzuoli ha coinvolto un’ampia area di vegetazione, con interventi di vigili del fuoco, canadair ed elicotteri in corso. Le operazioni di spegnimento sono in fase di svolgimento e si concentrano sulla limitazione dei danni. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio, che ha richiesto uno sforzo coordinato tra diverse forze di emergenza. La situazione rimane sotto controllo nelle ore decisive.

H2 Le autorità coordinano gli interventi dopo il vasto incendio tra Agnano e Pozzuoli: Canadair, elicotteri e Vigili del Fuoco in azione, indagini sulle cause.. Questa mattina ancora mezzi aerei in azione contro il vasto incendio ha tenuto con il fiato sospeso l’area dei Campi Flegrei nel pomeriggio di lunedì 13 luglio. Le fiamme si sono sviluppate nella zona di via San Gennaro ad Agnano, al confine tra Napoli e Pozzuoli, propagandosi rapidamente lungo un’ampia area di vegetazione favorita dalle alte temperature e dal vento. La densa colonna di fumo si è alzata per centinaia di metri ed è risultata visibile da numerosi quartieri del capoluogo e da diversi comuni dell’area flegrea. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Incendio tra Agnano e Pozzuoli, ore decisive dopo il maxi rogo

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