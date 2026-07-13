Incendio tra Agnano e Pozzuoli evacuate alcune concessionarie | scoppiano le ruote delle auto

Notizia in breve

Un incendio di sterpaglie tra Agnano e Pozzuoli ha causato l’esplosione di alcune ruote di auto nelle concessionarie vicine. La fitta nube di fumo ha portato all’evacuazione della sede di un canale televisivo locale, dove le fiamme sono ancora attive. La calura di questi giorni ha contribuito alla propagazione del rogo, che si è sviluppato all’altezza dell’Accademia Aeronautica. Nessuna informazione su eventuali feriti o danni alle strutture.