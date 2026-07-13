Un vasto incendio si è sviluppato tra Agnano e Pozzuoli, portando a un vertice in Prefettura. Le autorità stanno coordinando le operazioni di spegnimento e gestione dell’emergenza. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulla quantità di danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, mentre le fiamme continuano a essere monitorate. Nessuna informazione è ancora stata rilasciata riguardo a eventuali feriti o evacuazioni.

Salva questo articolo e leggilo quando vuoi. Il servizio è dedicato agli utenti registrati. Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi nell'area dei Campi Flegrei, per la precisione sul versante est della Solfatara, tra Agnano e Pozzuoli, nelle vicinanze dell'Accademia Aeronautica. Le fiamme si sono alzate notevolmente e diversi Canadair sono stati attivati per portare acqua sul posto e provare a spegnere il fuoco. Il rogo ha generato una intensa colonna di fumo, visibile dai comuni limitrofi di Pozzuoli. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Vasto incendio tra Agnano e Pozzuoli, vertice in Prefettura

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