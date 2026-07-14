Incendio nella torre Oxy a Bruxelles | morti e dispersi

Un incendio ha colpito la torre Oxy a Bruxelles, provocando morti e dispersi. Fonti locali riferiscono che alcune persone sono state trovate senza vita all’interno di un ascensore del palazzo. Al momento, sei persone risultano disperse e le ricerche continuano per rintracciarle. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle cause dell’incendio o sul numero totale di vittime. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

Secondo quanto riportato dai media locali, tra i quali Le Soir “alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore” del palazzo, mentre “sei persone risultano inoltre disperse e proseguono le ricerche per ritrovarle”. Secondo il media “nella mattinata era divampato un piccolo incendio al secondo piano dell’edificio. L’incendio era stato spento, ma le fiamme si erano propagate nel vano ascensore, provocando un incendio al suo interno”. Lo stabile era stato ristrutturato recentemente. Due persone con ustioni sono state subito trasportate all’ospedale militare di Neder-over-Heembeek, mentre un vigile del fuoco colpito da ipertermia aveva dovuto ricevere cure sul posto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Bruxelles, incendio negli ascensori della torre Oxy: morti e dispersi

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#Bruxelles divampa un incendio nella torre Oxy, almeno 4 morti e 2 dispersi x.com

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