Un incendio si è sviluppato questa mattina nella torre Oxy, un complesso residenziale nel centro di Bruxelles. La struttura, recentemente ristrutturata, ha coinvolto diverse unità abitative. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare le fiamme. Sono stati segnalati morti e persone disperse, ma i numeri ufficiali non sono ancora definiti. Le autorità stanno procedendo con le operazioni di ricerca e soccorso.

BRUXELLES (BELGIO) – Un incendio si è sviluppato questa mattina, 14 luglio 2026, nella torre Oxy, complesso residenziale del centro di Bruxelles la cui ristrutturazione si è recentemente conclusa. Secondo Le Soir “nella mattinata era divampato un piccolo incendio al secondo piano dell’edificio. L’incendio era stato spento, ma le fiamme si erano propagate nel vano ascensore, provocando un incendio al suo interno”. “I vigili del fuoco sono riusciti a trovare una piccola apertura in uno di questi ascensori e lì abbiamo rinvenuto diverse vittime”, ha spiegato Brecht Speybrouck, portavoce dell’Ispettorato del lavoro di Bruxelles, che ha aggiunto: “Non si sa ancora con esattezza di quante persone si tratti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Bruxelles: incendio nella torre Oxy, in centro città. Morti e dispersi

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Incendio Bruxelles, in fiamme la torre Oxy. «Diversi morti e almeno sei dispersi»

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