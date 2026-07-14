Bruxelles incendio nella torre Oxy | almeno 10 morti si cercano i dispersi
Un incendio si è sviluppato in una torre residenziale a Bruxelles, provocando almeno 10 decessi e la ricerca di persone disperse. Le fiamme sono divampate in un complesso recentemente ristrutturato nel centro della città. Le autorità stanno intervenendo con squadre di vigili del fuoco, mentre i soccorritori cercano di localizzare eventuali sopravvissuti tra le macerie. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incendio.
Fuoco nel centro diBruxelles, dove un violento incendio è divampato all’interno di uncomplesso residenzialedi recente ristrutturazione. Stando a quanto riportano i media locali, tra i qualiLe Soir, in un’ascensore dellaTorre Oxy“alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore” del complesso, mentre “sei persone risultano disperse e proseguono le ricerche per ritrovarle”. Secondo quanto reso noto dagli ultimi aggiornamenti, levittime sono almeno dieci. La torre Oxy avrebbe dovuto ospitare appartamenti, ristoranti e un bar panoramico sul tetto. Mentre proseguono le ricerche per ritrovare idispersi, si tenta anche di ricostruire la dinamica dell’accaduto: lecausedell’incendio sono al momento ignote. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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