Quattro persone sono morte in un incendio scoppiato nella torre Oxy, un complesso residenziale nel centro di Bruxelles. L’edificio, recentemente ristrutturato, ha preso fuoco e i soccorritori sono intervenuti sul posto. Al momento non ci sono dettagli su come sia scoppiato l’incendio o sul numero di feriti. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incendio.

Un incendio si è sviluppato nella torre Oxy, complesso residenziale del centro di Bruxelles la cui ristrutturazione si era conclusa recentemente: le vittime accertate sono quattro. Ma ci sono anche diversi dispersi. Secondo quanto riportato da Le Soir, nella mattinata era divampato un piccolo rogo al secondo piano dell’edificio, poi spento: ma le fiamme sarebbero riuscite a propagarsi nel vano ascensore, provocando un incendio al suo interno. Alcune persone, infatti, sono state rinvenute senza vita proprio in un ascensore del complesso. Proseguono le ricerche dei dispersi: potrebbero trovarsi in un secondo ascensore che i vigili del fuoco non sono ancora riusciti a raggiungere. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Incendio in un edificio nel centro di Bruxelles: numerose vittime

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