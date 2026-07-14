Incendio in un edificio nel centro di Bruxelles | Diversi morti e almeno sei dispersi

Un incendio si è sviluppato questa mattina nella torre Oxy, un edificio residenziale nel centro di Bruxelles recentemente ristrutturato. Almeno sei persone risultano disperse e ci sono diversi morti. L’incendio ha interessato il complesso, che si trova in una zona centrale della città. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e soccorrere i residenti coinvolti. La causa dell’incendio non è ancora nota.

Un incendio si è sviluppato questa mattina, martedì 14 luglio, nella torre Oxy, complesso residenziale del centro di Bruxelles la cui ristrutturazione si è recentemente conclusa. Secondo quanto riportano i media locali, tra i quali Le Soir «alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore » del complesso, mentre «sei persone risultano inoltre disperse e proseguono le ricerche per ritrovarle». L’incendio nella torre Oxy. Secondo il giornale nella mattinata di martedì era divampato un «piccolo incendio» al secondo piano dell’edificio, le fiamme si sono propagate nel vano ascensore, provocando un incendio al suo interno». In aggiornamento Foto copertina: PEXELESX1ntao ZHOU Bruxelles L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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Incendio Bruxelles, in fiamme la torre Oxy. «Diversi morti e almeno sei dispersi»

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