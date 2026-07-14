Un incendio si è sviluppato questa mattina nella torre Oxy, un edificio residenziale nel centro di Bruxelles recentemente ristrutturato. Alcune vittime sono state trovate all’interno di un ascensore, mentre altre sono disperse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno procedendo con le operazioni di spegnimento e ricerca. Il bilancio provvisorio indica morti e persone ancora da rintracciare. La causa dell’incendio è in fase di accertamento.

Un incendio si è sviluppato questa mattina nella torre Oxy, complesso residenziale del centro di Bruxelles la cui ristrutturazione si è recentemente conclusa. Secondo quanto riportano i media locali, tra i quali Le Soir “alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore” del complesso, mentre “sei persone risultano inoltre disperse e proseguono le ricerche per ritrovarle”. Secondo Le Soir “nella mattinata era divampato un piccolo incendio al secondo piano dell’edificio. L’incendio era stato spento, ma le fiamme si erano propagate nel vano ascensore, provocando un incendio al suo interno”. Notizia in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Incendio in un edificio al centro di Bruxelles, morti e dispersi. Alcune vittime trovate in un ascensore

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Incendio Bruxelles, in fiamme la torre Oxy. «Diversi morti e almeno sei dispersi»

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