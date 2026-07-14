Un incendio si è sviluppato questa mattina nella torre Oxy, un complesso residenziale nel centro di Bruxelles recentemente ristrutturato. Almeno dieci persone sono morte e alcune risultano disperse. La torre è stata evacuata e le autorità stanno intervenendo sul posto. Non sono ancora chiare le cause dell’incendio.

Un incendio si è sviluppato questa mattina nella torre Oxy, complesso residenziale del centro di Bruxelles la cui ristrutturazione si è recentemente conclusa. Secondo quanto riportano i media locali, tra i quali Le Soir "alcune persone sono state trovate senza vita in un ascensore" del complesso, mentre "sei persone risultano inoltre disperse e proseguono le ricerche per ritrovarle". Le vittime sono almeno dieci. Secondo gli inquirenti i dispersi potrebbero trovarsi in un secondo ascensore che i vigili del fuoco non sono ancora riusciti a raggiungere. Le fiamme sono scoppiate al secondo piano dell'edificio e, dopo essere state domate, si sono propagate nel vano ascensore, provocando un secondo incendio successivamente posto sotto controllo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Incendio in un edificio nel centro di Bruxelles: almeno dieci morti e alcuni dispersi

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Incendio Bruxelles, in fiamme la torre Oxy. «Diversi morti e almeno sei dispersi»

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