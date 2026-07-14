Un incendio si è sviluppato questa mattina in un edificio, causando numerose vittime e persone disperse. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, con diversi feriti trasportati in ospedale. Le autorità hanno confermato che molte vittime sono state trovate morte all’interno dell’ascensore, mentre altre persone risultano disperse tra le macerie. Non sono ancora stati comunicati numeri ufficiali, ma si tratta di un bilancio provvisorio che si aggiornerà nelle prossime ore.

Un drammatico incendio scoppiato nelle prime ore della mattinata ha provocato una tragedia ancora tutta da ricostruire. Il bilancio resta provvisorio, ma le autorità parlano già di vittime accertate, diversi feriti e numerose persone disperse, mentre le operazioni di soccorso proseguono senza sosta. I vigili del fuoco stanno lavorando in condizioni estremamente difficili per raggiungere tutte le aree interessate dalle fiamme. L’emergenza è iniziata poco prima delle 8 di martedì mattina. Secondo le prime ricostruzioni, un principio d’incendio si sarebbe sviluppato a un piano inferiore dell’edificio. Le fiamme sarebbero state inizialmente domate, ma il fuoco avrebbe poi trovato una nuova via di propagazione attraverso il vano ascensore, trasformando rapidamente la situazione in una tragedia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Incendio in un edificio: molti morti in ascensore e dispersi

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