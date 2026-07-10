Incendio in Andalusia almeno 11 morti La strage dei turisti in Spagna | alcune vittime trovate ancora in auto – I video

Un incendio si è sviluppato nell’area di Los Gallardos, in provincia di Almeria, in Andalusia, causando almeno undici vittime. Alcune delle persone decedute sono state trovate ancora all’interno delle auto. Le fiamme stanno bruciando la zona, con diversi video che mostrano la devastazione e i veicoli coinvolti. Il bilancio rimane provvisorio e le operazioni di soccorso sono in corso.

Il bilancio ancora provvisorio dell’incendio che sta devastando l’area di Los Gallardos, in provincia di Almeria, in Spagna è di undici morti accertati. Lo conferma l’assessore regionale alla Presidenza e alle Emergenze Antonio Sanz, rivedendo la stima di 12 vittime emersa in un primo momento. Una parte delle vittime è stata trovata ancora dentro le proprie auto, sorprese dalle fiamme mentre tentavano la fuga lungo una strada secondaria vicino a Bedar. Sanz ha parlato di due scenari distinti, quattro cittadini britannici morti in un veicolo, e altre sette persone decedute mentre, dopo aver abbandonato i percorsi di evacuazione indicati, cercavano «una via d’uscita dal fumo», spiegano le autorità locali. 🔗 Leggi su Open.online

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