Incendio ai Camaldoli | fiamme verso le case mobilitazione totale

Notizia in breve

Le fiamme dell’incendio ai Camaldoli si stanno avvicinando alle case di via Vicinale Pignatello. Le autorità hanno attivato un intervento immediato, con squadre di vigili del fuoco sul posto. Sono stati predisposti interventi di bonifica e allontanamento delle persone dalle zone più a rischio. Le fiamme continuano a espandersi, mentre le operazioni di spegnimento sono in corso.