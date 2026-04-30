Incendio sul Monte Faeta | case evacuate preoccupa il vento Le fiamme avanzano sul versante Pisano

Un incendio si è sviluppato sul Monte Faeta, al confine tra le province di Pisa e Lucca, e ha portato all’evacuazione di alcune abitazioni nella zona. Le fiamme si stanno muovendo lungo il versante pisano, con il vento che alimenta le fiamme e complica le operazioni di spegnimento. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e squadre di emergenza per contenere l’incendio e proteggere le zone circostanti.

LUCCA – Si aggrava l’incendio sul Monte Faeta, al confine tra le province di Pisa e Lucca. Le fiamme, partite martedì 28 aprile 2026 nella zona del Monte Faeta, si sono allargate tra ieri, 29 e oggi, 30 aprile, fino alla zona del Monte Pisano e Santa Maria del Giudice in provincia di Pisa. La situazione è peggiorata per il nascere di focolai spot innescati da materiale in ricaduta. Il comune di Lucca ha disposto l’ordine di evacuazione per le case nelle vallate interessate dalle fiamme, in via di San Pantaleone e via dei Marinari. E’ in allestimento area accoglienza nelle strutture della Sagra di Santa Maria del Giudice. Attivi quattro Canadair e elicottero coordinati dal Antincendio Regionale con Protezione civile di Lucca e Capannori, Vigili del Fuoco e Carabinieri.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Incendio sul Monte Faeta: case evacuate, preoccupa il vento. Le fiamme avanzano sul versante Pisano Notizie correlate Incendio sul monte Faeta, il vento spinge le fiamme verso valleLUCCA – Incendio sul monte Faeta continua a mettere sotto pressione il sistema regionale antincendio, con una notte particolarmente complessa tra il... Incendio sul Monte Faeta: paura per il vento che espande le fiamme, in azione anche 3 canadair (foto)LUCCA) – Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato nei giorni scorsi sul Monte Faeta, nel territorio comunale di Lucca,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta in Toscana, proseguono da ieri operazioni spegnimento; Incendio sul Monte Faeta: in azione anche 2 elicotteri; Fiamme sui Monti Pisani: brucia il Faeta; Incendio sul Monte Faeta, in azione anche diverse squadre dell'Unione Comuni media Valle. Incendio sul Monte Faeta: case evacuate, preoccupa il vento. Le fiamme avanzano sul versante PisanoSi aggrava l’incendio sul Monte Faeta, al confine tra le province di Pisa e Lucca. Le fiamme, partite martedì 28 aprile 2026 nella zona del Monte Faeta, si sono allargate tra ieri, 29 e oggi, 30 april ... firenzepost.it Incendio sul monte Faeta, evacuate le prime famiglieI n arrivo ci sono squadre di vigili del fuoco anche da altre province, per cercare di frenare la situazione, diventata davvero pericolosa: nel pomeriggio di oggi infatti, so no state evacuate in via ... luccaindiretta.it Aggiornamento incendio in corso in località San Pantaleone sul Monte Faeta, nei monti Pisani: ieri è stato aperto un punto di coordinamento avanzato a Santa Maria del Giudice. Sul campo uomini e mezzi dell'antincendio regionale, Vigili del Fuoco e della - facebook.com facebook Incendio di bosco alle pendici del Monte Faeta in Toscana. Inviati due elicotteri, la zona è impervia e poco raggiungibile #ANSA x.com