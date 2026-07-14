incendio alla bartolini diossina e idrocarburi sotto la soglia di allarme

Notizia in breve

Un incendio si è verificato presso un deposito di corrieri a Dergano, causato da un pacco di batterie al litio. Le analisi sui livelli di diossina e idrocarburi presenti nell’area hanno confermato che sono sotto la soglia di allarme. Le autorità hanno escluso rischi di esposizione a sostanze tossiche per le persone e l’ambiente. Le operazioni di spegnimento si sono concluse senza ulteriori complicazioni.