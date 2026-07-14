Incendio alla Bartolini diossina e idrocarburi sotto la soglia di allarme
Un incendio si è verificato presso un deposito di corrieri a Dergano, causato da un pacco di batterie al litio. Le analisi sui livelli di diossina e idrocarburi presenti nell’area hanno confermato che sono sotto la soglia di allarme. Le autorità hanno escluso rischi di esposizione a sostanze tossiche per le persone e l’ambiente. Le operazioni di spegnimento si sono concluse senza ulteriori complicazioni.
Milano – Incendio alla Bartolini di Dergano? Il peggio è davvero alle spalle. Appurata la causa accidentale del rogo, innescato da un pacco di batterie al litio, restava qualche apprensione per la possibile presenza di veleni nell’aria. La gigantesca nube nera che si era alzata mercoledì scorso da via Don Minzoni 10 nel cielo di Milano ha destato più di un timore ma i risultati pubblicati dopo i primi monitoraggi effettuati sono confortanti. https:www.ilgiorno.itvideoincendio-bartolini-tqvlf3o5 I valori. Secondo le analisi effettuate nei laboratori di Arpa Lombardia, il primo campione raccolto (09072026 ore 00:15 - 09072026 ore 14) vede una concentrazione totale di diossine, sotto il valore indicato dalle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
L'incendio alla Bartolini in Bovisa e la colonna di fumo visibile a chilometri di distanzaUn incendio si è sviluppato in un deposito di un'azienda di spedizioni a Bovisa, causando una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza.
Leggi anche: Milano, incendio alla Bartolini in Bovisa, la colonna di fumo visibile a chilometri di distanza
Temi più discussi: Il maxi rogo al deposito della Bartolini: la Direzione distrettuale antimafia di Milano indaga per incendio doloso; Domato l'incendio al deposito Bartolini a Milano, la colonna di fumo visibile a chilometri di distanza; Incendio a Cornaredo: fiamme alla Polirecuperi, l’azienda che ricicla rifiuti. Rilievi sulla diossina; Quello spettro che aleggia anche dopo cinquant’anni.
Cornaredo (Mi), incendio alla Polirecuperi, azienda di trattamento rifiuti. Per spegnere le fiamme sono intervenute sette squadre dei Vigili del fuoco. I tecnici di Arpa Lombardia hanno installato il campionatore per rilevare l'eventuale presenza di diossina e altri facebook
Incendio alla Bartolini, diossina e idrocarburi sotto la soglia di allarmeConfortanti i risultati dei primi rilievi di Arpa dopo lo spaventoso rogo di via Don Minzoni a Dergano che ha distrutto l’intero deposito ... ilgiorno.it
Incendio a Cornaredo: fiamme alla Polirecuperi, l’azienda che ricicla rifiuti. Rilievi sulla diossinaVigili del fuoco al lavoro con varie squadre nei duemila metri quadrati di superficie interessata. Settimana terribile nel milanese dopo i roghi alla Bartolini di Derganp, Lainate e Cuggiono ... ilgiorno.it