Alle 19.30 di mercoledì 8 luglio, un incendio si è sviluppato nel deposito di una società di spedizioni in via Don Minzoni, Bovisa. Una colonna di fumo nero si è alzata nel cielo, visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Nessuna informazione immediata su feriti o cause dell’incendio.

Un grosso incendio è divampato intorno alle 19.30 di mercoledì 8 luglio al deposito dello spedizioniere Bartolini di via Don Minzoni alla Bovisa, quartiere a nord di Milano. Una densa colonna di fumo è visibile in tutta la zona nord della città e anche a chilometri di distanza: i residenti della zona per sicurezza tengono le finestre chiuse. Sul posto sono da poco arrivate le prime quattro squadre dei vigili del fuoco. Sui social, intanto, rimbalzano foto e video del rogo. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Milano.corriere.it - Milano, incendio alla Bartolini in Bovisa, la colonna di fumo visibile a chilometri di distanza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incendio al deposito Bartolini in zona Bovisa: un’alta colonna di fumo è visibile a chilometri di distanzaUn incendio ha coinvolto il deposito di una società di spedizioni in zona Bovisa, a Milano.

Incendio a Milano in un capannone alla Bovisa, la colonna di fumo visibile a chilometri di distanzaUn incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio in un deposito di logistica alla Bovisa, a Milano.