L' incendio alla Bartolini in Bovisa e la colonna di fumo visibile a chilometri di distanza

Un incendio si è sviluppato in un deposito di un'azienda di spedizioni a Bovisa, causando una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Le fiamme, forse originate da un container, sono state accompagnate da diverse esplosioni. Non sono stati segnalati feriti. La nube di fumo si è alzata altezza notevole, rendendo visibile l’incendio anche a distanza considerevole. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme.

Nel rogo non sono coinvolti feriti. Le fiamme partite forse da un container Le fiamme seguite da diverse esplosioni. Poi una densa nube di fumo nero che si Ã¨ alzata altissima e visibile da decine di chilometri di distanza. Un grosso incendio Ã¨ divampato poco prima delle 19.30 di mercoledÃ¬ 8 luglio nel deposito Bartolini di via Don Minzoni al quartiere Bovisa. Sul posto decine di mezzi dei vigili del fuoco, intervenuti con cinque squadre. Al momento non si segnalano feriti.Le fiamme perÃ² hanno avvolto completamente i capannoni della ditta di spedizioni e anche diversi mezzi che si trovavano nel piazzale. Secondo le prime informazioni, che... 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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Milano, incendio in un capannone in zona Bovisa: colonna di fumo nero

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Milano, incendio alla Bartolini in Bovisa: le esplosioni e poi la colonna di fumo visibile a chilometri di distanzaUn incendio si è sviluppato poco prima delle 19 in un deposito di spedizioni in zona Bovisa, Milano.

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