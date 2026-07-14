Un incendio ha distrutto una concessionaria tra Pozzuoli e Agnano. Le fiamme hanno causato danni ingenti alla struttura, rendendo irrecuperabile l’edificio. La concessionaria ha scritto una lettera in cui esprime il dolore per il danno subito, definendo l’incendio come una ferita profonda. Non sono stati segnalati feriti, ma la distruzione è totale. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

Incendio tra Pozzuoli e Agnano, la lettera della concessionaria Autouno distrutta dall'incendio: «Ci sono luoghi che si scelgono una volta. E luoghi che si continuano a scegliere, ogni giorno. Fare impresa significa credere in un progetto, affidarsi a delle persone e scegliere un territorio. Significa investire con lo sguardo rivolto al futuro, sapendo che il percorso è fatto di soddisfazioni, ma anche di prove che nessuno vorrebbe affrontare. L'incendio che nella giornata di ieri, lunedì 13 luglio, si è sviluppato nell’area boschiva di Agnano e ha coinvolto anche la sede Autouno di via Antiniana, provocando gravi danni alla struttura e distruggendo irrimediabilmente numerose vetture, rappresenta una di quelle prove». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Incendio ad Agnano, distrutta una concessionaria: «Ferita profonda, danni irrimediabili»

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