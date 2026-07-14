Incendio ad Agnano decine di auto bruciate Autouno | Ripartiamo

Un incendio ha bruciato decine di auto nella sede di via Antiniana, ad Agnano, lunedì pomeriggio. Le fiamme hanno coinvolto un’area boschiva vicina, causando danni alle vetture parcheggiate. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Autouno Group ha annunciato di voler riprendere le attività nonostante i danni.

A distanza di poche ore dal violento incendio che ha devastato l'area boschiva di Agnano, Autouno Group traccia un primo bilancio dei danni subiti nella sede di via Antiniana, raggiunta dalle fiamme nel pomeriggio di lunedì 13 luglio. Il rogo ha provocato gravi danni alla struttura della concessionaria e distrutto numerose automobili esposte. L'incendio, sviluppatosi inizialmente in via San Gennaro, si è rapidamente propagato verso via Scarfoglio e via Antiniana, alimentato dal vento e dalle alte temperature. Le fiamme hanno minacciato abitazioni e attività commerciali della zona, rendendo necessaria l'evacuazione precauzionale di alcuni edifici e di circa sei concessionarie. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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