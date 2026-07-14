Incendio ad Agnano distrutta una concessionaria | Ferita profonda danni irrimediabili da oltre 4 milioni

Un incendio ha interessato una concessionaria tra Pozzuoli e Agnano, danneggiando gravemente l’edificio e causando danni stimati oltre 4 milioni di euro. La concessionaria colpita ha inviato una comunicazione che descrive i danni come irrimediabili, evidenziando come le fiamme abbiano lambito il costone della Solfatata. Dopo il rogo, si sono verificati danni significativi alla struttura e all’area circostante. Le autorità stanno valutando le cause dell’incendio e i danni materiali.

Incendio tra Pozzuoli e Agnano, il giorno dopo si contano i danni. Una lettera della concessionaria Autouno colpita dall'incendio fa capire bene la situazione dopo le fiamme che hanno lambito il costone della Solfatata: «Ci sono luoghi che si scelgono una volta. E luoghi che si continuano a scegliere, ogni giorno. Fare impresa significa credere in un progetto, affidarsi a delle persone e scegliere un territorio. Significa investire con lo sguardo rivolto al futuro, sapendo che il percorso è fatto di soddisfazioni, ma anche di prove che nessuno vorrebbe affrontare. L'incendio che nella giornata di ieri, lunedì 13 luglio, si è... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Incendio ad Agnano, distrutta una concessionaria: «Ferita profonda, danni da oltre 4 milioni»

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