Un incendio ha distrutto circa 80 veicoli nel parcheggio di un autonoleggio vicino all'aeroporto di una città sarda. Le fiamme si sono sviluppate nel pomeriggio, causando danni ingenti alle auto lasciate all’interno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le operazioni di messa in sicurezza. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle cause dell’incendio.

I Vigili del fuoco di Alghero, Sassari e Porto Torres sono stati impegnati per parecchie ore nella mattinata del 28 maggio a causa di un incendio divampato nel parcheggio di una società di noleggio nei pressi dell'aeroporto di Alghero-Fertilia. Ben 80 automobili sono state bruciate. Non si registrano persone ferite. Si tratta del secondo incendio accaduto nel giro di pochi mesi nello stesso autonoleggio. Le cause dell'incendio sono al vaglio delle autorità. Il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, ha dichiarato: "Già nei mesi scorsi avevamo formalmente richiesto al Governo nazionale un rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine sul territorio con un incremento degli organici e delle dotazioni necessarie anche per lo svolgimento di indagini complesse come queste. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Incendio nel parcheggio, 80 auto bruciate all'aeroporto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Alghero, rogo nel parcheggio dell’aeroporto: 80 auto distrutte

Maxi incendio nella notte ad Alghero: 14 auto in fiamme nel parcheggio vicino all’aeroportoNella notte ad Alghero un incendio ha coinvolto un parcheggio vicino all’aeroporto, distruggendo 14 auto.

Temi più discussi: Incendio in un parcheggio dell'aeroporto di Alghero, 80 auto distrutte; Alghero, incendio nel parcheggio vicino all’aeroporto: danneggiate circa 80 auto; Alghero, un altro inferno di fuoco in aeroporto: incendio distrugge decine di auto in sosta – VIDEO; Alghero, inferno nel parcheggio dell'autonoleggio in aeroporto: decine di macchine distrutte dalle fiamme.

Incendio in un parcheggio dell'aeroporto di Alghero, 80 auto distrutte. Voli regolari. Allarme Fi, 'a marzo altro episodio simile' #ANSAmotori #ANSA x.com

Alghero, inferno nel parcheggio dell'autonoleggio in aeroporto: decine di macchine distrutte dalle fiammeNella notte ignoti hanno appiccato il fuoco nel parcheggio di una ditta di autonoleggio sulla provinciale 44, dall’altra parte della strada rispetto al terminal dell’aeroporto Riviera del Corallo. Le ... unionesarda.it

Incendio in un parcheggio dell'aeroporto di Alghero, 80 auto distrutte(ANSA) - ALGHERO, 28 MAG - Dalle 5 di questa mattina i vigili del fuoco di Alghero sono impegnati in un vasto incendio che ha già distrutto 80 auto in un parcheggio e un autonoleggio vicino all'aeropo ... msn.com