Nella provincia sono scoppiati diversi incendi di sterpaglie e aree boschive. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in più punti per domare i roghi, alcuni di dimensioni variabili. La giornata ha visto più interventi per spegnere focolai attivi in diverse zone. Nessuna informazione su persone coinvolte o danni materiali. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Giornata caratterizzata da alcuni incendi, più o meno estesi in numerosi punti diversi della provincia. In particolare i Vigili del Fuoco, del Comando provinciale e dei tre distaccamenti, hanno dovuto rispondere a segnalazioni per le fiamme sviluppatesi tra le sterpaglie e alcune aree boschive tra Pesco Sannita, Torrecuso e Frasso Telesino. I Vigili sono impegnati da ore per spegnerà i roghi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incendi in provincia, Vigili del Fuoco impegnati a spegnere roghi di sterpaglie e boschivi

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