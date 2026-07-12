In Francia, i vigili del fuoco stanno lavorando per spegnere vari incendi nel sud del paese. La terza ondata di calore dell’estate ha portato temperature che raggiungono i 42 gradi, facendo segnare il giugno più caldo mai registrato nel paese. Le alte temperature continueranno fino a martedì, contribuendo all’espansione degli incendi e alla difficoltà delle operazioni di spegnimento.

La Francia è investita dalla terza ondata di calore dell’estate che ha già visto il giugno più caldo mai registrato nel paese. Temperature fino a 42 gradi persisteranno fino a martedì. Diversi incendi boschivi sono divampati, in particolare nel sud: nel dipartimeno del Loc in fumo 180 ettari e 86 persone evacuate mentre domenica è stato domato il rogo a Trévillach, nei Pirenei occidentali. Nelle immagini militari e squadre di vigili del fuoco impegnati sabato a domare le fiamme nella regione della Drôme, con elicotteri che hanno sganciato acqua e ritardanti di fiamma dall’alto. Dall’inizio dell’estate sono state fermate una trentina di persone per aver appiccato incendi in Francia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francia, vigili del fuoco impegnati a spegnere incendi nel sud

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incendi nel Grossetano: Vigili del Fuoco in azione a Campagnatico e Magliano in ToscanaDue incendi sono in corso nel territorio di Grosseto, coinvolgendo le zone di Campagnatico e Magliano in Toscana.

Incendi dolosi nel parco del Serio. Fiamme spente dai vigili del fuocoVenerdì, nel parco del Serio, due incendi sono stati appiccati dolosamente, richiedendo l'intervento immediato dei vigili del fuoco.

Temi più discussi: FRANCIA, PROSEGUE LA MISSIONE DEI VIGILI DEL FUOCO ITALIANI; Video. Maxi incendio nel sud della Francia: vigili del fuoco in azione; Francia, incendio sui Pirenei: 3mila persone evacuate dai camping, feriti due pompieri; I boschi del sud Europa sempre in preda alle fiamme.

. @vonderleyen: Mentre incendi devastano il sud della Francia, l'Europa si mobilita. Abbiamo schierato quattro aerei cisterna della nostra flotta RescEU. Arriveranno oggi stesso da Cipro e dalla Svezia per supportare i vigili del fuoco francesi intorno a Perpign x.com

Incendi in Europa, emergenza in Francia e in Spagna: nei Pirenei bruciati 1.500 ettariIncendi nei Pirenei e in Catalogna: roghi ancora attivi tra Francia e Spagna, migliaia di ettari bruciati, evacuazioni e vigili del fuoco in azione. Situazione critica con caldo e vento. adnkronos.com

Video. Maxi incendio nel sud della Francia: vigili del fuoco in azioneVideo. Un vasto incendio nel dipartimento francese dell'Aude ha bruciato 900 ettari; aerei e vigili del fuoco lo combattono mentre gli sfollati raggiungono i centri di accoglienza. it.euronews.com