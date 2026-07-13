Ucraina attacco russo su Odessa | vigili del fuoco impegnati a spegnere le fiamme

Un attacco russo ha colpito la regione di Odessa, nel sud dell’Ucraina, provocando il ferimento di quattro persone. I raid hanno danneggiato un sanatorio e almeno 11 autobus, secondo il Servizio statale di emergenza. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili dell’attacco o sui danni complessivi.

(LaPresse) Un attacco russo ha colpito la regione di Odessa, nel sud dell’ Ucraina, causando il ferimento di quattro persone. Secondo il Servizio statale di emergenza ucraino, i raid hanno provocato danni a un sanatorio locale e ad almeno 11 autobus. Le forze armate russe hanno dichiarato di aver condotto nella notte una serie di attacchi contro infrastrutture portuali ucraine nell’area di Chernomorsk, nella regione di Odessa. Secondo il ministero della Difesa di Mosca, le operazioni sarebbero state effettuate con armi aeree di precisione a lungo raggio e droni d’attacco. Mosca sostiene di aver colpito strutture portuali utilizzate per lo scarico e lo stoccaggio di materiali militari, oltre a depositi di carburante e lubrificanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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DRONE RUSSO COLPISCE ODESSA: le squadre dei vigili del fuoco in azione per domare l'incendio

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