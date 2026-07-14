Il incendio di Pozzuoli-Solfatara è ancora in corso, con le operazioni di spegnimento che continuano dopo il propagarsi del fuoco su un ampio fronte. Nel frattempo, il rogo di Ponticelli è stato dichiarato sotto controllo. Sul luogo lavorano le squadre di vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Le fiamme di Agnano-Pozzuoli sono state domate, e le attività di intervento si concentrano ora sul fronte di Pozzuoli.

Può ormai definirsi sotto controllo il rogo a Ponticelli mentre massima attenzione viene ancora riposta sul versante di Pozzuoli-Solfatara, dove proseguono le operazioni di spegnimento cominciate nella giornata di ieri dopo il propagarsi delle fiamme per un vasto fronte. Sono queste le ultime notizie sugli incendi che da ieri cingono il capoluogo di regione campano. L'Amministrazione Comunale di Napoli segue con costante attenzione l'evolversi della situazione. In merito all'incendio sul versante Solfatara (Agnano - Pozzuoli), il fronte di fuoco principale si è sviluppato nell'area compresa tra via San Gennaro Agnano e via Antiniana, sul versante della Solfatara (lato Pozzuoli). 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Incendi in Campania, rogo di Agnano-Pozzuoli: prosegue il lavoro di spegnimento. Domato quello di Ponticelli

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