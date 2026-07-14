Le operazioni di spegnimento dei diversi incendi in provincia di Napoli continuano. Il fuoco di Ponticelli è stato domato e si trova sotto controllo, mentre sul fronte di Pozzuoli-Solfatara le fiamme sono ancora attive. Le squadre di vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per contenere le fiamme che si sono propagate su un ampio fronte, con interventi ancora in corso nella zona.

Può ormai definirsi sotto controllo il rogo a Ponticelli mentre massima attenzione viene ancora riposta sul versante di Pozzuoli-Solfatara, dove proseguono le operazioni di spegnimento cominciate nella giornata di ieri dopo il propagarsi delle fiamme per un vasto fronte. Sono queste le ultime notizie sugli incendi che da ieri cingono il capoluogo di regione campano. L'Amministrazione Comunale di Napoli segue con costante attenzione l'evolversi della situazione. In merito all'incendio sul versante Solfatara (Agnano - Pozzuoli), il fronte di fuoco principale si è sviluppato nell'area compresa tra via San Gennaro Agnano e via Antiniana, sul versante della Solfatara (lato Pozzuoli). 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Incendi, prosegue il lavoro di spegnimento del rogo di Agnano-Pozzuoli. Domato quello di Ponticelli

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