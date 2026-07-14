Nelle ultime 24 ore, in Algeria sono stati segnalati 86 incendi di vegetazione, secondo la Protezione Civile locale. La diffusione degli incendi ha causato evacuazioni e richieste di intervento da parte delle squadre di emergenza. Le autorità stanno adottando misure di intervento per contenere la propagazione del fuoco e limitare i danni all’ambiente e alle comunità coinvolte. I focolai si sono verificati in diverse aree del paese, senza ancora un bilancio ufficiale delle persone coinvolte o dei danni materiali.

Incendi in Algeria: Allerta Attuale e Misure di Intervento. Negli ultimi giorni, l’Algeria ha affrontato una significativa emergenza ambientale, con ben 86 incendi di vegetazione registrati nelle ultime 24 ore, secondo quanto riportato dalla Protezione Civile algerina. Di questi, 13 incendi sono ancora attivi, mentre 14 sono sotto sorveglianza e 59 sono stati completamente spenti. Questi dati evidenziano l’intensificarsi del problema degli incendi boschivi nel Paese, che ha necessità di interventi tempestivi e coordinati. Operazioni di Spegnimento e Risorse Mobilitate. Le operazioni di spegnimento degli incendi si stanno svolgendo in diverse province, tra cui Sétif, Skikda, Béjaïa, Tizi Ouzou, Guelma, Médéa, Tissemsilt, Mila e Saïda. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Incendi in Algeria: 86 focolai di vegetazione registrati nelle ultime 24 ore.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Allerta incendi in Algeria: 13 focolai attivi in varie province del paese.In Algeria ci sono attualmente 13 incendi forestali attivi su un totale di 22 roghi segnalati entro le 17:00.

Ucraina, nuove ondate di attacchi e bilancio vittime nelle ultime 24 oreNelle ultime 24 ore sono stati segnalati nuovi attacchi in diverse regioni dell’Ucraina, con infrastrutture colpite e incendi aperti.

Argomenti più discussi: In Algeria 86 incendi di vegetazione nelle ultime 24 ore; Incendi in Algeria: 86 focolai di vegetazione registrati nelle ultime 24 ore.

L'attuale estensione dei mortali incendi forestali in Spagna reddit

Algeria, 119 incendi in 33 province, in azione anche i mezzi aereiIn Algeria la Protezione civile ha registrato 119 incendi nelle ultime 24 ore in 33 province del Paese, alcuni dei quali hanno richiesto l'intervento di mezzi aerei. (ANSA) ... ansa.it

In Algeria 86 incendi di vegetazione nelle ultime 24 oreSono 86 gli incendi della vegetazione registrati nelle ultime 24 ore in Algeria, dei quali 13 ancora in corso ... msn.com