Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati nuovi attacchi in diverse regioni dell’Ucraina, con infrastrutture colpite e incendi aperti. Le difese aeree sono state attivate ripetutamente per intercettare missili e droni. Si registrano vittime e danni materiali in vari siti strategici, mentre le autorità riferiscono di numerosi interventi di soccorso. La situazione rimane tesa con un aumento delle operazioni militari su più fronti.

Nelle ultime 24 ore, la situazione inUcrainaha subito un ulteriorepeggioramentoa causa di unanuova ondata di attacchi russiche hanno coinvoltonumerose regioni del Paese. I raid hanno lasciato un pesante bilancio divittime,feritiedannialle infrastrutture. Secondo i dati forniti dalle autorità locali, si registranoalmeno cinque mortie oltrequaranta feriti, mentre i sistemi di difesa aerea sono stati messi duramente alla prova da un’intensa offensiva di droni e missili. L’aeronautica ucraina ha comunicato che in totalesono stati lanciati 290 dronida parte della Russia, dei quali ben279 sono stati intercettati con successo. Tuttavia, nove droni sono riusciti apenetrare le difesecolpendo sette obiettivi sensibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ucraina, nuove ondate di attacchi e bilancio vittime nelle ultime 24 ore

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Ucraina, maxi attacco russo nella notte con missili e droni: lanciato anche il razzo Oreshnik

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