In Algeria ci sono attualmente 13 incendi forestali attivi su un totale di 22 roghi segnalati entro le 17:00. La presenza di numerosi focolai interessa diverse province del paese. La lotta agli incendi è in corso, ma non sono stati comunicati dettagli sulle aree colpite o sulle dimensioni dei focolai. La situazione rimane monitorata dalle autorità locali.

Incendi in Algeria: La Situazione Aggiornata. ROMA (ITALPRESS) – La lotta contro gli incendi forestali in Algeria continua, con attualmente 13 roghi attivi su un totale di 22 registrati entro le 17:00 di oggi. Questo è quanto dichiarato dalla Protezione civile algerina, che aggiorna regolarmente la popolazione attraverso i suoi canali ufficiali. Zone Colpite e Operazioni di Spegnimento. Le province maggiormente colpite includono Guelma, Bejaia, Tizi Ouzou, Skikda, Costantina e Mila. Le operazioni di spegnimento sono in corso e vedono l’impiego sia di squadre di terra che di mezzi aerei. Tra i mezzi utilizzati ci sono gli aerei antincendio AT-802 e il Beriev Be-200, attualmente attivi nelle aree più colpite. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Allerta incendi in Algeria: 13 focolai attivi in varie province del paese.

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