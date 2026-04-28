Sicurezza sul lavoro protocollo d' intesa fra Inail Umbria e Ufficio scolastico regionale

È stato firmato un protocollo d'intesa tra l'Inail Umbria e l'Ufficio scolastico regionale, volto a promuovere iniziative sulla sicurezza sul lavoro. L'accordo prevede una collaborazione tra le due istituzioni per condividere strategie e risorse, con l’obiettivo di sensibilizzare sulle norme di sicurezza e prevenzione. La firma rappresenta un passo ufficiale nel rafforzare le attività di formazione e informazione nel settore.

Un protocollo d'intesa che sancisce una condivisone d'intenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel corso del seminario dedicato alla cultura della prevenzione e alla promozione di politiche integrate per la tutela dei lavoratori che si è svolto in occasione della Giornata.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Inail, i prototipi Ai di ricerca per la sicurezza sul lavoro Protocollo INAIL?ENEL: nuovo accordo per la sicurezzaProtocollo INAIL–ENEL: un patto rinnovato per innovare la sicurezza nel settore energetico Il nuovo Protocollo INAIL–ENEL, firmato a Roma insieme... Altri aggiornamenti Si parla di: Sicurezza lavoro, Inail: lieve aumento infortuni nel primo bimestre. Giornata della sicurezza sul lavoro, in Umbria aumentano infortuni e malattie professionalidi D.B. Un aumento degli infortuni e delle denunce di malattie professionali, ma anche una riduzione dei casi mortali. Sono questi gli elementi più importanti che emergono dalle statistiche di Inail, ... umbria24.it Infortuni sul lavoro in aumento nel primo bimestre 2026La sicurezza sul lavoro non sia un adempimento burocratico ma una scelta di civiltà. E' il messaggio lanciato dall'Inail in occasione della giornata mondiale dedicata al tema in cui l'Umbria spicca no ... rainews.it