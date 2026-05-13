Sicilia bando INAIL | 25 milioni per la sicurezza sul lavoro

In Sicilia, è stato pubblicato un bando INAIL con una dotazione di 25 milioni di euro destinati alla sicurezza sul lavoro. Le piccole botteghe artigiane possono presentare domanda per accedere ai fondi, mentre i giovani agricoltori potranno ricevere finanziamenti in settori specifici. Il bando è rivolto a diverse realtà produttive dell’isola, con procedure e requisiti mirati a favorire interventi di prevenzione e tutela nei luoghi di lavoro.

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? Punti chiave Come possono le piccole bottegie artigiane accedere ai fondi?. Quali settori specifici ricevono i finanziamenti per i giovani agricoltori?. Come si ottiene il bonus aggiuntivo per la gestione rifiuti?. Cosa copre esattamente il contributo massimo del 65%?.? In Breve Scadenza domande fissata per le ore 18 del 28 maggio tramite portale INAIL.. Contributi fino al 65% delle spese o 80% per giovani agricoltori e responsabilità sociale.. Massimo 130 mila euro per progetto con bonus Ateco 10 punti per settori ambientali.. 7,8 milioni di euro destinati all'agricoltura e 1,5 milioni per micro e piccole imprese.. Oltre 25,3 milioni di euro sono destinati alla Sicilia per finanziare la sicurezza sul lavoro tramite il bando Isi 2025 dell’INAIL, con le domande aperte fino alle ore 18 del 28 maggio prossimo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia, bando INAIL: 25 milioni per la sicurezza sul lavoro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sicurezza sul lavoro, dalla Sicilia oltre 25 milioni col bando Inail: imprese chiamate a investire in prevenzione e innovazioneUn nuovo pacchetto di risorse per la sicurezza nei luoghi di lavoro rimette al centro il tema della prevenzione nelle imprese. Inail, 600 milioni per la sicurezza sul lavoro: oltre 25 milioni destinati alla SiciliaCon il nuovo bando Isi l’ Inail mette a disposizione delle aziende che investono in prevenzione 600 milioni di euro di incentivi a fondo perduto, di... Temi più discussi: Concorso INPS INAIL Ispettori Vigilanza da 448 posti – Ecco gli esiti della prova scritta; Nascerà un mega parco divertimenti in provincia di Palermo, sarà uno dei più grandi d’Italia; Palermo in lutto: è morta Alessia, la bimba di 8 anni tifosa rosanero. Sicurezza sul lavoro, dalla Sicilia oltre 25 milioni col bando Inail: imprese chiamate a investire in prevenzione e innovazione ift.tt/gDyRnl1 ift.tt/hWGsYJI x.com Inail stanzia 25 milioni per imprese siciliane che investano nella sicurezzaFino al 28 maggio sarà possibile compilare e registrare la domanda di partecipazione attraverso il Portale dell’Istituto ... ilsicilia.it Inail, 600 milioni per la sicurezza sul lavoro: oltre 25 milioni destinati alla SiciliaNuovo bando Isi per le imprese: incentivi a fondo perduto fino al 65% (80% in alcuni casi). Domande entro il 28 maggio ... msn.com