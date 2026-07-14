In Veneto ora mancano gli psicologi | la Regione ne chiede il quadruplo al ministero

La regione Veneto ha richiesto al ministero di aumentare di quattro volte il numero di psicologi da reclutare. Attualmente, la sanità locale necessita di 6.024 professionisti, rispetto ai 5.931 richiesti l’anno precedente. La richiesta riguarda anche la formazione universitaria, con le Università di Padova e Verona che hanno appena aperto le iscrizioni a Medicina. La richiesta di personale è in crescita rispetto all’anno passato.

La sanità veneta ha l’esigenza di reclutare 6024 nuovi professionisti, contro i 5931 richiesti l’anno scorso, da formare nelle Università di Padova e Verona (che ha appena aperto le iscrizioni a Medicina). È l’esatto fabbisogno dei laureati magistrali a ciclo unico in Medicina, Veterinaria e Odontoiatria e dei laureati delle professioni sanitarie per l’anno accademico 2026-2027 contenuto nella bozza di accordo predisposta dal ministero della Salute e da sottoporre all’approvazione della Conferenza Stato-Regioni. L’allarme medici sembra rientrato: i desiderata della Regione passano dai mille dell’anno accademico 20252026 agli attuali 1050. Lo stesso dicasi per gli infermieri, con la quota ideale ferma a tremila. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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