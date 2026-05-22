Licenziamenti McQueen la Regione chiede di essere al tavolo del Ministero del lavoro

La Regione Toscana ha inviato una comunicazione al Ministero del Lavoro per chiedere di partecipare alla riunione programmata il 25 maggio a Roma, dedicata alla vicenda dei licenziamenti del marchio Alexander McQueen. L’azienda, appartenente al gruppo Kering, ha annunciato 54 licenziamenti a livello nazionale, alcuni dei quali coinvolgono lavoratori della regione. La richiesta mira a ottenere un tavolo di confronto con le istituzioni competenti sulla situazione occupazionale legata ai licenziamenti.

La Regione Toscana ha scritto al Ministero del lavoro chiedendo di essere convocata alla riunione del tavolo procedurale del 25 maggio a Roma dedicato alla vicenda del marchio Alexander McQueen, l’azienda del gruppo Kering che ha annunciato 54 licenziamenti a livello nazionale (un parte toccherà. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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