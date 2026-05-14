Maltempo a Tarquinia ondata eccezionale a febbraio | la Regione chiede gli aiuti per i danni al ministero
Tra il 5 e il 14 febbraio, Tarquinia ha subito un’ondata di maltempo con piogge intense che hanno causato danni significativi. La giunta regionale del Lazio ha approvato una proposta per riconoscere ufficialmente la natura eccezionale di questi danni. In seguito a questa decisione, la Regione ha richiesto al ministero degli aiuti per far fronte ai danni provocati dall’evento atmosferico. La richiesta è stata presentata in assenza di altri interventi di riparazione già avviati.
La giunta regionale del Lazio ha approvato la proposta per riconoscere ufficialmente il carattere di eccezionalità dei danni causati dalle piogge che, tra il 5 e il 14 febbraio, hanno colpito Tarquinia. Questo atto, tecnicamente chiamato declaratoria, è il passaggio burocratico indispensabile per. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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