Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, si trova al centro di un caso che coinvolge un attentato avvenuto sotto casa sua. Con il passare dei giorni, le sue dichiarazioni sulla vicenda sono diventate sempre più confuse, contribuendo a rendere il quadro complesso e difficile da chiarire. La situazione si sta evolvendo senza che siano stati ancora forniti dettagli definitivi o chiarimenti ufficiali.

Non è facile la situazione per Sigfrido Ranucci. Col passare dei giorni, ogni sua dichiarazione contribuisce a rendere il quadro della vicenda dell’attentato sotto casa sua sempre più nebuloso. E la relazione di amicizia con Valter Lavitola, indagato per essere il mandante, sempre più ambigua. Tanto che, in Rai, Ranucci è considerato ormai un giornalista dimezzato. Intendiamoci, in queste ore sono scattate difese d’ufficio del conduttore e del programma, ma l’unico a dire ciò che molti pensano è stato Paolo Corsini, che per la prima volta ha separato Report dal suo conduttore. «È un programma storico della tv pubblica, un brand importante, che andrà avanti con o senza Ranucci», ha dichiarato il direttore degli Approfondimenti Rai. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - In Rai il caso Ranucci è diventato il caso Report

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SIGFRIDO RANUCCI | Angelo o Demone del giornalismo

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