Alessandra Mussolini ha chiarito che sua zia, Sophia Loren, non è in ospedale. In un messaggio diffuso nelle ultime ore, ha precisato che le notizie sulla salute dell’attrice sono infondate e ha voluto rassicurare i fan. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle condizioni di Sophia Loren, ma la famiglia ha voluto mettere fine alle voci circolate recentemente.

“In queste ore stanno circolando tante notizie su mia zia Sofia Loren e sento il bisogno di rassicurarvi personalmente”. Con questo messaggio, pubblicato tramite un post sul proprio profilo Instagram, Alessandra Mussolini è intervenuta per smentire le indiscrezioni circolate nel corso dell’ultima settimana riguardo alle condizioni di salute dell’attrice novantunenne, icona del cinema italiano e premio Oscar per l’interpretazione nel film “ La ciociara ” di Vittorio De Sica. La nipote della diva ha deciso di rispondere direttamente alle voci, diffuse anche in ambito giornalistico, che parlavano di un presunto ricovero in una struttura sanitaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “In queste ore stanno circolando tante notizie su mia zia Sophia Loren, non è ricoverata in ospedale”: Alessandra Mussolini smentisce le indiscrezioni sulla salute della zia

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Alessandra Mussolini smentisce le voci su Sofia Loren: «Mia zia sta bene»

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