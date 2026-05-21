Grande Fratello Alessandra Mussolini sulla zia Sophia Loren | E' molto contenta di me

Dopo aver vinto il Grande Fratello, Alessandra Mussolini ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato della sua famiglia. La Mussolini ha menzionato la zia, l'attrice Sophia Loren, riferendo che sarebbe molto contenta di lei. La protagonista ha condiviso anche alcuni dettagli sulla sua esperienza nel reality televisivo, senza entrare in specifici commenti o giudizi. La conversazione si è concentrata principalmente sulle relazioni familiari e sui sentimenti espressi dalla zia.

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