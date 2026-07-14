A In Onda su La7, Roberto Vannacci ha posto una domanda a Marianna Aprile chiedendole se si riconoscesse come italiana. La domanda ha suscitato sorpresa nell’ospite, che ha mostrato imbarazzo. La discussione si è svolta nel contesto di un talk show politico, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le reazioni successive.

" Lei si riconosce come italiana? ". Basta una semplice domanda per mettere in imbarazzo Marianna Aprile. A In Onda, il talk show politico di La7, è stato ospite Roberto Vannacci. Il leader di Futuro Nazionale ha parlato del tema della remigrazione, lasciandosi andare a un'analisi storica sulle invasioni che hanno caratterizzato l'Italia nella storia. E a un certo punto ha chiesto alla conduttrice se si riconosce come italiana. La sua risposta, però, lo ha spiazzato: " Meticcia. Siamo mediterranei". "Ma non c'entra assolutamente nulla. Lei fa riferimento alla storia? Le do un dato storico - ha spiegato il fondatore di Futuro Nazionale -. Lei sa che l'Italia è stata sottoposta a tantissime invasioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - In Onda, Marianna Aprile: "Meticcia", sconcertante risposta a Vannacci

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