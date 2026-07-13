Durante l’ultima puntata di In Onda su La7, Roberto Vannacci è stato ospite e ha avuto un confronto con la conduttrice Marianna Aprile. La discussione si è concentrata sulla figura di Gramsci, con Vannacci che ha risposto “Ci fa piacere” alla domanda di Aprile. La trasmissione è andata in onda con Vannacci come protagonista, in un contesto di scambi tra i presenti.

Roberto Vannacci è stato il super ospite dell'ultima puntata di In Onda, la trasmissione televisiva in onda su La7 e condotta da Marianna Aprile e Luca Telese. Tanti, tantissimi i temi trattati in studio: dall'islam alla remigrazione, passando per il reato di femminicidio fino al comunismo. Il leader di Futuro Nazionale ha spiegato il perché non si trova "d'accordo con questa procedura gramsciana di trasformare il diritto penale in uno strumento di educazione della società". Ma a quel punto Luca Telese gli ha fatto notare che il filosofo comunista non c'entra nulla. " Gramsci non c'entra nulla - ha detto il padrone di casa -, è morto in carcere durante il fascismo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - In Onda, botta e risposta tra Vannacci e Aprile: "Gramsci?" "Ci fa piacere"

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