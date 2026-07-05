in onda marianna aprile ferma tutto per la bomba di fango su meloni

Provocazione o insolazione estiva? Conoscendo Carlo Freccero, e contando sul fatto che gli studi di La7 siano dotati di un buon impianto di aria condizionata, propenderemmo per la prima ipotesi. L’ex direttore di Rai 2, ospite di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda, si diverte a spararle grosse e animare una serata di inizio estate per la verità un po’ soporifera. Per l’occasione, si traveste da retroscenista di politica estera citando fantomatiche fonti (anonime) del web. Le premesse non sono il massimo, ma questo passa il palinsesto. Si parte dall’ormai celebre scontro tra Trump e Giorgia Meloni, una querelle che ha agitato le acque non solo in Italia nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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