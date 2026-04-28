Rievocazione storica della fondazione di Naxos | torna l' emozionante tuffo nel passato

Si è svolta la terza edizione della rievocazione storica dedicata alla fondazione di Naxos, evento che ha ripercorso i momenti dell’arrivo dei primi coloni greci, guidati da Teocle, nel 734 a.C. Questa manifestazione ha coinvolto attori e volontari che hanno ricostruito le fasi dell’insediamento, offrendo ai presenti un’immersione nel passato dell’antica colonia. La cerimonia si è conclusa con una sfilata e una rappresentazione teatrale.

Terza edizione della Rievocazione storica della Fondazione di Naxos per celebrare l’arrivo dei primi coloni greci guidati da Teocle, fondatori della prima colonia greca della Sicilia nel 734 a.C..Appuntamento al Parco Archeologico di Naxos domenica 3 maggio a partire dalle ore 16. In programma lo.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Bolidi iconici per un grande tuffo nel passato: in fiera torna l'Old Time ShowDalle Ferrari alle Aston Martin, ma anche le iconiche 500, bolidi a due ruote e vetture d'altra epoca. Rievocazione storica della Battaglia di CastagnaroStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Nel fine settimana... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Oggi 21 aprile è il Natale di Roma, la leggenda della fondazione della Città Eterna; Natale di Roma 2026: rievocazioni, visite e musica per un weekend che celebra la Capitale; Al Parco Archeologico Naxos Taormina torna la Rievocazione Storica della fondazione della prima colonia greca di Sicilia; Dies Romana: ossia il Natale di Roma, 21 aprile del 753 a.C. A Giardini Naxos torna la Rievocazione Storica: un tuffo nel passato per celebrare i primi coloni greciUn viaggio che guiderà lo spettatore, attraverso il teatro, la musica e la danza, alla scoperta delle testimonianze archeologiche della colonia di Naxos ... ilsicilia.it Anniversario della fondazione di Montemaggiore Belsito: ricordo di Giovanni Mendola e Rievocazione storicaPromosso dall’Istituto Comprensivo Mons. Arrigo, dal Comune di Montemaggiore, dalla Parrocchia S. Agata e da BCsicilia si terrà lunedì 27 aprile 2026 l’Anniversario della fondazione di Montemaggiore ... esperonews.it Anteprima della 35esima Rievocazione Storica del Giro Di Sicilia Preview of the 35th historical reenactment of the Giro di Sicilia facebook Ultima giornata della nona rievocazione storica del Gran Premio di Bari. Passione, tradizione e memoria in un’unica cornice, con Emerson Fittipaldi grande protagonista x.com