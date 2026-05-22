Nel 2027, Prime Video trasmetterà un prequel legato alla serie originale, incentrato sulle origini di un personaggio noto come Soldatino. Il nuovo progetto, intitolato Vought Rising, si presenta con un teaser che mostra scene intense e violente, ambientate in un passato sanguinoso. La narrazione approfondisce eventi precedenti a quelli della serie principale, offrendo uno sguardo più dettagliato sui primi anni del personaggio interpretato da Jensen Ackles.

Nel 2027 arriverà sugli schermi di Prime Video il progetto prequel che racconterà le origini di Soldatino, interpretato da Jensen Ackles. Bisognerà attendere fino al 2027 prima di poter vedere sugli schermi di Prime Video la serie Vought Rising, il progetto prequel di The Boys che avrà come star Jensen Ackles nel ruolo di Soldatino e Aya Cash in quello di Stormfront. Nell'attesa, a pochi giorni dalla chiusura dello show originale, online è stato condiviso il teaser ufficiale che regala le prime scene dell'atteso progetto. Cosa racconterà Vought Rising La serie espanderà ulteriormente il franchise e permetterà ai fan di compiere un tuffo nel passato dei personaggi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Vought Rising: un sanguinoso tuffo nel passato nel teaser dello spinoff di The Boys

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