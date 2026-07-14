Un calciatore di 20 anni ha espresso un’opinione contro la destra xenofoba, condividendo il palco con un altro campione internazionale. La dichiarazione è avvenuta in un contesto pubblico, senza riferimenti specifici a eventi o persone. La presenza di due atleti di rilievo ha attirato l’attenzione sui temi sociali e politici, evidenziando come alcuni sportivi siano disposti a esporsi su questioni di attualità. Nessuna ulteriore informazione sui dettagli o sulle reazioni successive.

Un giocatore lo vedi certo dal coraggio, dall’altruismo, dalla fantasia, ma se Francesco De Gregori avesse potuto conoscere Lamine Yamal, vent’anni ancora da compiere, avrebbe aggiunto una strofa nella sua grande canzone (La leva calcistica del 68). Un campione si vede anche dalla forza delle idee che ha, dalla dignità con la quale sceglie di esibire la propria passione e anche le propria divisa civile. Marcus Thuram, oggi stella dell’Inter, disse appena due anni fa: “Siamo cittadini anche noi, non possiamo essere scollegati dal mondo”. Fu suo l’appello affinché la destra non avesse il sopravvento nelle legislative francesi, esattamente due... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In campo anche le idee contro la destra xenofoba. Di qua Yamal, di là Mbappè: quando i fuoriclasse non hanno paura di esporsi

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Temi più discussi: CR7 o Lamine Yamal. Il derby iberico darà il verdetto; Rodri: La Francia è uno squadrone, ma noi pure. Yamal? Quando discutiamo lui...; Ronaldo e Yamal, il gol non ha età: Portogallo-Spagna è una sfida del tempo; Rabiot: Non c'è nessun piano anti-Yamal, la Francia non teme nessuno.

La maturità di Yamal Lamine Yamal è un fenomeno anche lontano dal campo Distinti&Popolari un vodcast prodotto in collaborazione da TAGRadio24 e Dazn è disponibile in app DAZN, su Spotify e su tutte le piattaforme dei due broadcaster. x.com

Spagna-Belgio: perchè Yamal senza brillare è stato eletto migliore in campo, lo scherzo del fratello di LamineLa stella della Roja ancora non si sblocca ma viene premiato lo stesso dai tifosi: solo 4 dribbling riusciti ma lui si concentra sul risultato e sfida la Francia: Devono avere paura loro ... sport.virgilio.it

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