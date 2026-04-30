Diceva Tolstoj che “la guerra è un atto contrario alla ragione umana” ed è su quella riflessione che poggiano le convinzioni di “Fra guerra e pace”, l’album che Pippo Pollina presenta stasera sul palco del Le Bolle di Bollate e il 4 maggio su quello del Teatro Sociale di Bergamo. Una robusta agenda d’impegni europei che l’ha visto impegnato in Svizzera, Germania e Austria, infatti, sbarca Pollina in Italia con un La Vita È Bella Così Com’è Tour 2026 che - in piena coerenza col messaggio che si porta dietro - devolve il ricavato degli show a Ong impegnate nel sociale sul territorio nazionale. Pollina, nonostante i tempi che viviamo, parlare di superamento dei conflitti non è facile.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pippo Pollina, quando la musica diventa impegno: "Esporsi è un rischio, ma io non ho paura..."

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