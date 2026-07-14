Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver sequestrato un imprenditore di 87 anni nell’Agrigentino. L’imprenditore sarebbe stato rapito e costretto a promettere una somma di denaro. L’episodio ha provocato momenti di paura nella zona. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e hanno eseguito l’arresto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’anziano sarebbe stato rapito e costretto a promettere una grossa somma di denaro. Momenti di paura nell’Agrigentino, dove un imprenditore di 87 anni sarebbe stato sequestrato da un uomo di 50 anni, poi arrestato dai carabinieri con l’accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’anziano sarebbe stato intercettato mentre si stava recando nella propria azienda specializzata nella lavorazione di materiali plastici. Il presunto autore lo avrebbe bloccato, costringendolo a salire a bordo di un’auto per poi condurlo in un casolare isolato, dove sarebbe stato immobilizzato e minacciato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Imprenditore sequestrato nell’Agrigentino per estorsione: arrestato 50enne

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Sequestro da oltre 15 milioni di euro allimprenditore licatese Angelo Stracuzzi.

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