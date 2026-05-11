Sezze arrestato un 50enne | deve scontare un anno e due mesi per furto tentata estorsione e ricettazione

I Carabinieri della Stazione di Sezze hanno arrestato un uomo di 50 anni, residente nel comune lepino, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Terni. L’uomo deve scontare un anno e due mesi di reclusione per furto, tentata estorsione e ricettazione. L’arresto è stato effettuato questa mattina e l’uomo è stato portato nel carcere competente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS I Carabinieri della Stazione di Sezze hanno arrestato un uomo di 50 anni, residente nel comune lepino, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Terni. Il provvedimento riguarda una pena definitiva da espiare per reati commessi tra il 2022 e il 2024. L’intervento dei Carabinieri. L’arresto è stato eseguito nella mattinata di ieri dai militari della locale Stazione. L’uomo, già gravato da precedenti di polizia, è stato rintracciato e accompagnato in caserma per le formalità previste. La pena da espiare. Il 50enne dovrà scontare un anno e due mesi di reclusione. I reati per i quali è stato condannato sono furto, tentata estorsione e ricettazione.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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