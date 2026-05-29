Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Nocera Superiore con l’accusa di stalking, estorsione e revenge porn. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della Procura. L’arresto è stato eseguito questa mattina.

I Carabinieri della Stazione di Nocera Superiore hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 50 anni, destinatario di un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della Procura della Repubblica. All’indagato vengono contestati, a vario titolo, i reati di atti persecutori, estorsione, violenza sessuale aggravata ai danni di una donna maggiorenne e detenzione illecita di materiale sessualmente esplicito, nell’ambito di una vicenda riconducibile al fenomeno del cosiddetto revenge porn. Le accuse contestate. Secondo la ricostruzione investigativa, condivisa dal giudice per le indagini preliminari nella fase cautelare, l’uomo avrebbe posto in essere reiterate condotte di violenza fisica, psicologica e sessuale nei confronti dell’ex compagna. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Nocera Superiore, arrestato 50enne: accuse di stalking, estorsione e revenge porn

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Arsenale, droga e bombe a Nocera Inferiore: tre arresti shock

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